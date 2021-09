Prozessauftakt: Altenpflegerin wegen versuchten Mordes angeklagt

Der Vorfall ereignete sich wohl gegen Ende der Frühschicht. Im November 2020 soll eine Altenpflegerin versucht haben zwei Bewohnerinnen des Seniorenzentrum des Arbeiter-Samariter-Bunds (ASB) umzubringen. Mit einem Insulinstift spritze sie beide Frauen in ihre Bauchfalten, so jedenfalls schildern es die Ermittler. Wenig später seien beide Frauen bewusstlos geworden.

Altenpflegerin soll Insulin gespritzt haben

Für den Vorfall in Volkach im Landkreis Kitzingen muss sich die Altenpflegerin nun am zuständigen Landgericht in Würzburg verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft der Frau versuchten Mord vor. Nach Angaben der Ermittler hat die Angeklagte den beiden demenzkranken Frauen das Insulin ohne Berechtigung gespritzt. Die damals 85 und 80 Jahre alten Frauen kamen in lebensbedrohlichem Zustand in Kliniken. Laut Staatsanwaltschaft wurde bei ihnen ein extrem niedriger Blutzuckerspiegel diagnostiziert. Notärzte und Klinikpersonal konnten Schlimmeres verhindern.

48-Jährige meldet sich bei der Polizei

Kurz nach dem Vorfall hatte die Polizei mit zahlreichen Beamten in dem Pflegeheim ermittelt. Der Druck auf die Pflegekraft wurde dadurch offenbar zu groß. Die damals 48-Jährige meldete sich bei der Polizei. Sie kam in Untersuchungshaft.

Das mögliche Motiv der Frau gibt Rätsel auf. "Wir haben keine Hinweise gesehen", sagte Michael Holzwarth, Geschäftsführer beim ASB Regionalverband Würzburg, wenige Wochen nach dem Vorfall im BR-Gespräch. Laut Staatsanwaltschaft schilderte ein Zeuge nun bei den Ermittlungen ein Gespräch mit der Angeklagten. Dabei soll sie gefragt haben, wieviel Insulin notwendig sei, um einen Menschen zu töten.

Seniorinnen überlebten Insulin-Spritzen

Im Krankenhaus war damals aufgefallen, dass beide Frauen nahezu die gleichen Symptome hatten und aus der gleichen Einrichtung stammen. Daraufhin wurde die Polizei verständigt. Beide Frauen konnten nach ihrem Klinikaufenthalt in das Seniorenzentrum des Arbeiter-Samariter-Bunds (ASB) zurückkehren.