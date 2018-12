vor 3 Minuten

Prozess: Wollte Münchner Salafist Verfassungsschützer töten?

Ein 28-jähriger Münchner muss sich von heute an vor Gericht verantworten. Nidal A. ist bei den Behörden als Salafist bekannt. Er soll damit gedroht haben, Verfassungsschutz-Mitarbeiter umzubringen. Aber was ist wirklich dran an den Vorwürfen?