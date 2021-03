Prozess wegen versuchten Mordes an SEK-Beamten beginnt

Am Landgericht Regensburg beginnt am heutigen Dienstag um 9 Uhr die Verhandlung gegen einen mutmaßlichen Brandstifter. Die Anklage wirft dem 41-Jährigen versuchten Mord an einem SEK-Beamten vor. Der Mann soll dem Polizisten bei einer Festnahme im Juni 2020 eine Brandfalle gestellt haben.

Benzin vor Teelicht platziert

Bei der Festnahme des mutmaßlichen Brandstifters im Juni letzten Jahres, erlitt der SEK-Beamte schwere Brandverletzungen. Der Angeklagte soll mit Absicht ein Glas mit Benzin vor einem Teelicht platziert haben. Das Glas fing Feuer, als das Einsatzkommando die Wohnung betrat. Einer der Beamten erlitt dabei schwere Brandverletzungen.

Brandsatz aus dem Fenster ins Nachbarhaus geworfen

Eine Anwohnerin hatte zuvor die Polizei alarmiert, weil der Tatverdächtige einen Brandsatz aus dem Fenster eines Mehrparteienhauses geworfen hatte. In der Wohnung des Tatverdächtigen fanden die Ermittler weitere Brandsätze und beschlagnahmten sie. Der 41-Jährige ist unter anderem wegen versuchten Mordes angeklagt.