Prozess wegen versuchten Mordes an 81-jähriger Rentnerin

Wegen versuchten Mordes steht ab heute ein 45 Jahre alter Mann aus Dingolfing vor dem Landgericht Landshut. Er soll im Oktober vergangenen Jahres versucht haben, einen 81 Jahre alt Rentnerin in ihrem Haus in Dingolfing zu töten. Der Fall sorgte für überregionale Schlagzeilen.

Angeklagter soll Seniorin brutal gewürgt haben

Der Angeklagte hatte am Abend an der Haustür der Rentnerin in der Nähe des Bahnhofs in Dingolfing geklingelt. Als die 81-Jährige öffnete, soll er sie sofort zu Boden gestoßen haben. Die Frau fiel laut Ermittlungen zunächst gegen einen Schrank und dann mit dem Gesicht voran auf den Boden. Dann soll sich der Angreifer auf den Rücken der 81-Jährigen gekniet und sie mit beiden Händen bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt haben.

Nachbarn hielten den Angreifer fest

Inzwischen waren Nachbarn aufmerksam geworden und leuchteten mit einer Taschenlampe in die Fenster des Hauses. Der Täter, ein entfernter Verwandter der Frau, flüchtete dann durch ein Badfenster ins Freie, konnte aber von den Nachbarn bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden.

Anklage: mit Heimtücke und aus Habgier

Der Angeklagte wollte laut Staatsanwaltschaft Geld und Wertgegenstände bei der älteren Dame erbeuten. Deshalb habe er versucht, sie aus Habgier heimtückisch zu töten. Der 45-Jährige sitzt seit der Tat in Untersuchungshaft, die Anklage lautet auf versuchten Mord.