Prozess wegen Vergewaltigung vor Aschaffenburger Landgericht

Die Tat ereignete sich laut Anklageschrift am 25. November 2019 auf Höhe der Wohnmobilstellplätze in der Mainstraße. Die Spaziergängerin hörte demnach schnelle Schritte hinter sich. Als sie sich umdrehte, soll ihr der aus Rumänien stammende Angeklagte mit beiden Händen Mund und Nase zugehalten und sie nach einem kurzen Kampf in ein Gebüsch am Main gezerrt haben. Dort soll der 19-Jährige die auf dem Bauch liegende Frau vergewaltigt haben. Für den Prozess sind drei Verhandlungstage angesetzt.

