Prozess wegen Totschlags beginnt in Aschaffenburg

Die Tat ereignete sich knapp zwei Wochen vor Weihnachten. Ein 56 Jahre alter Mann soll in Aschaffenburg seine Frau getötet haben. Vorausgegangen war offensichtlich ein Streit, in dessen Folge die 37-Jährige mit einem Messer auf ihren Mann losgegangen sei. Im Anschluss hätte der Mann die Frau erwürgt.

Mann tötet Frau nach Streit in Aschaffenburg

Wie die Staatsanwaltschaft mitteilt, führte das Paar eine Fernbeziehung. Beide hatten erst im Vorjahr geheiratet. Am 12. Dezember 2019 sei es dann zu dem Streit gekommen. Laut Anklage sei die Frau aus ihrem Bett aufgestanden und habe in der Küche das Messer geholt. Ihrem Mann sei es gelungen, ihr das Messer abzunehmen. Anschließend habe er ihr einen Schlag gegen die Nase verpasst und sie dann zwei Minuten lang gewürgt haben, so der Vorwurf.

Anklage wegen Totschlags

Vor Gericht muss sich der Mann nun wegen Totschlags verantworten. Laut Staatsanwaltschaft habe er im Anschluss an seine Tat der verstorbenen Frau ein Kissen unter den Kopf gelegt, sie zugedeckt und einen Abschiedsbrief verfasst. Er soll anschließend versucht haben, sich das Leben zu nehmen. Als die Aschaffenburger Feuerwehr wenig später die Tür öffnete, sei der 56-Jährige nicht mehr ansprechbar gewesen. Er kam in ein Krankenhaus.

Für den Prozess hat das Landgericht Aschaffenburg vier Verhandlungstage angesetzt. Ein Urteil soll voraussichtlich Ende Juni, spätestens Anfang Juli fallen.