Prozess wegen Totschlags: 28-Jähriger gesteht "schreckliche Tat"

Es ist der Anwalt des 28-jährigen Bulgaren, der das Geständnis am Gericht vorliest. Darin gesteht der Angeklagte seine, wie er sagt, "schreckliche Tat" und erklärt außerdem, dass er sich seiner Schuld bewusst sei. Er steht vor dem Landgericht Memmingen, weil er im März vergangenen Jahres seine Lebensgefährtin getötet haben soll – mit 35 Messerstichen.

Keine genaue Erinnerung an die Tatnacht

An die Tatnacht könne er sich nicht mehr genau erinnern, erklärt der Angeklagte weiter. Es habe alles mit einem Streit angefangen, aber er wisse nicht mehr, wie er ein Messer gegriffen habe und dass er mit insgesamt drei Messern 35 Mal zugestochen haben soll. Diese Gedächtnislücken ließen sich wohl damit erklären, dass die Erinnerung an die Taten "eine unerträgliche sein dürfte", so Anwalt Alexander Esser.

Täter und Opfer waren zur Tatzeit wohl betrunken

Zudem betont der Anwalt, dass der Angeklagte, wie auch das Opfer, seit Jahren unter einer starken Alkoholsucht gelitten hätten. Jeden Tag, so der Angeklagte in seiner Erklärung, habe er zu Wein oder Schnaps gegriffen. Auch am Abend der Tat sollen er und das spätere Opfer stark alkoholisiert gewesen sein.

Suspendierter Polizist kannte das Opfer

Brisant ist der Fall auch, weil im Zusammenhang damit ein Polizist suspendiert wurde, der laut BR-Informationen außerdienstlichen Kontakt zu der später ermordeten Frau gehabt haben soll. Von einem "derben Chatverlauf" der beiden ist die Rede. Das zuständige Polizeipräsidium Schwaben Süd/West bestätigte die Suspendierung, um "die Neutralität der Ermittlungen sowie den Schutz des betroffenen Beamten zu gewährleisten". Von einem strafrechtlichen Verstoß des suspendierten Beamten gehe man momentan nicht aus. Im Prozess wird der Beamte laut Staatsanwaltschaft Memmingen nicht aussagen, weil die Ermittlungen ergaben, dass seine Aussage hierfür nicht relevant seien.

Urteil im März erwartet

Erfahrungsgemäß, so der Polizeisprecher, dürfte die dienstrechtliche Prüfung erst zu einem Abschluss kommen, wenn auch der nun laufende Prozess vor dem Landgericht Memmingen beendet sei. Für diesen sind insgesamt sechs weitere Termine angesetzt, da sich die Beweisaufnahme laut Aussage des Gerichts sehr aufwendig gestaltet. Insgesamt sechs Sachverständige und 22 Zeugen sollen vor Gericht gehört werden, darunter auch die Mutter des Angeklagten, die für den Prozess extra aus Bulgarien anreisen muss. Die Verhandlung soll am 11. Februar fortgesetzt werden, ein Urteil wird Mitte März erwartet.