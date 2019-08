Prozess wegen Brandstiftung in Marktredwitz

Eine ganze Serie von Bränden hatte im Frühjahr 2018 die Menschen im Marktredwitzer Stadtteil Oberredwitz in Angst und Schrecken versetzt. Dabei entstand laut Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Hof ein Schaden von über einer halben Million Euro.

Zeitungsträgerin rettete Bewohner

Dass niemand verletzt oder gar getötet wurde, ist laut Anklage reiner Zufall – und unter anderem wohl auch einer aufmerksamen Zeitungsträgerin zu verdanken. Sie entdeckte in der Nacht zum 21. April 2018 das Feuer an der Fassade eines Reihenmittelhauses und konnte die schlafenden Hausbewohner noch rechtzeitig wecken.

T-Shirt überführte Angeklagten

Ein T-Shirt mit dem Aufdruck „I love Würzburg“ und Spuren an den Tatorten führten schließlich im Juni 2018 zur Festnahme des mutmaßlichen Brandstifters aus dem Landkreis Wunsiedel. Er ist seitdem in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht. Ob er schuldfähig ist, soll ein Sachverständiger im Prozess klären. Insgesamt hat das Landgericht Hof drei Sachverständige sowie 44 Zeugen geladen. Das Urteil soll am 27. September verkündet werden.