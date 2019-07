Prozess versuchter Mord mit Messer: Angeklagter gesteht

Der 20-jährige Angeklagte hat heute vor dem Landgericht Passau zugegeben, auf seinen Kontrahenten während eines Streits mehrmals mit einem Küchenmesser eingestochen zu haben. Er entschuldigte sich und gestand, das Messer versteckt in der Innentasche seiner Jacke aufbewahrt zu haben, sodass das Opfer nicht mit dem Angriff rechnen konnte.

Rache für Beleidigungen

Er habe zugestochen, weil ihn sein Gegenüber provoziert und beleidigt habe. Es habe "schlechte Wörter" benutzt. Welche genau, daran erinnert sich der 20-Jährige heute nicht mehr. Auch nicht an den genauen Verlauf des Februarabends: Den Ablauf der Schlägerei schilderte er vor dem Landgericht widersprüchlich. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann versuchten Mord in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung vor.

Streit verlagert sich auf Wiese

Ausgangspunkt der Messerstecherei war ein verbaler Streit auf einer Party. Der Angeklagte schilderte, die Party verlassen und das Messer zuhause geholt zu haben - für den Fall, dass er sich im Laufe des Abends noch wehren müsse. Zurück auf der Feier soll er sein Gegenüber laut Staatsanwaltschaft aufgefordert haben, mit ihm auf die Wiese am Uni-Campus zu gehen. Während des weiteren Wortgefechts habe ihm der Kontrahent die Kapuze über den Kopf gezogen, erzählte der Angeklagte.

Zwei Stiche hätten tödlich sein können

Deswegen hätte er mit dem knapp 25 Zentimeter langen Messer zugestochen. Wo er sein Opfer traf, habe er nicht gesehen. Laut Staatsanwaltschaft hatte der Mann elf Schnitte über den ganzen Körper verteilt. Zwei Stiche hätten demnach zum Tod führen können: ein Stich am Kopf, durch den das Opfer eine Blutung im Gehirn erlitt, ein weiterer Stich am Hals. Erst als sich mehrere Personen dem Tatort genähert hatten, ließ der 20-Jährige von dem blutüberströmten Mann ab.

Urteil Ende August

Das Messer habe der Angeklagte daraufhin in den Inn geworfen, den Krankenwagen habe er nicht gerufen, weil er nicht dachte, dass es dem Opfer so schlecht gehe, sagte er vor Gericht. Insgesamt sind sechs Verhandlungstage angesetzt. 19 Zeugen und zwei Sachverständige sollen helfen, denn Fall aufzuklären. Das Urteil soll am 20. August gesprochen werden.