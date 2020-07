Prozess: Vergewaltigung und Filmen bei Sex, Angeklagter sagt aus

Der wegen dreifacher Vergewaltigung mit gefährlicher Körperverletzung und Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereiches angeklagte Student hat am zweiten Prozesstag ausführlich Stellung genommen. Vor dem Landgericht Würzburg gestand der 30-Jährige, den Geschlechtsverkehr mit Frauen gefilmt zu haben. "Ich hab' mir lange Gedanken darüber gemacht, aber es war mir nicht bewusst, was ich da getan habe. Ich habe nicht mal gewusst, dass es eine Straftat ist", sagte der Student. Es habe ihn erregt, wenn er gewusst habe, dass die Kamera mitläuft.

"Ich habe mich gefühlt wie ein Pornostar"

Bei einem Gespräch mit einer Psychologin hatte er gesagt, "Ich habe mich gefühlt wie ein Pornostar." Diese Antwort, so der Angeklagte vor Gericht, komme seiner Situation am nächsten. Mittlerweile habe er sich bei den Frauen für die Videos entschuldigt, habe ihnen Briefe geschrieben. Es sei aufrichtig, es tue ihm wirklich leid. Keines der Videos habe er veröffentlicht. Es gebe nur einen Schnipsel, den er einem Freund geschickt hätte. Da sei aber von den "Damen" nicht das Gesicht zu erkennen gewesen.

Angeklagter spricht von einvernehmlichem Sex

Die mutmaßlichen Vergewaltigungen stellte der Angeklagte bis in extreme Detail dar, obwohl er nach eigenen Angaben reichlich Alkohol genossen hatte. Es geht aber in diesem Fall eben auch sehr um die Details, denn an ihnen könnte ablesbar sein, ob der Sex im gegenseitigen Einvernehmen stattgefunden habe. Der Angeklagte konnte sich an Mischgetränke erinnern und wie die gemixt wurden. Er wusste zum Teil, wie viel und mit wem er die Drinks zu sich genommen hatte und welche Zigarettenmarken seine Partnerinnen konsumierten. Ähnlich detailliert schilderte er die Sex-Akte mit den Frauen. Der Sex sei, so seine Darstellung, immer einvernehmlich geschehen. Er selber habe in der Regel immer nur einmal mit einer Frau geschlafen, damit keine Gefühle oder Bindungen bei seinen Partnerinnen entstünden. Alle Frauen hätte er auf Online-Portalen kennengelernt, in denen es um flüchtige Sexkontakte gehe. Die Frauen stammen in manchen Fällen aus seiner Wohngegend, sie hätten sich teilweise schon vorher gesehen. Der Angeklagte betont, dass er gewisse Vorlieben habe. Er habe keine langweiligen Erlebnisse mit Frauen gewollt.

Angeklagter: Partnerin hätte Härte und Gewalt beim Sex gefordert

Er hätte aber bis auf einen Sonderfall im Würzburger Ringpark nie eine Frau geschlagen, was seine aufgezeichneten Sexvideos mit den Mädchen bestätigen könnten. In dem Sonderfall ging es um einen Akt im Würzburger Ringpark. Hier stellte sich der Angeklagte als Befehlsempfänger einer Frau dar, die angeblich Härte und Gewalt beim Sex forderte. Sie habe darauf bestanden, dass der Sex im Freien geschehen solle, er hingegen hätte immer sein Zimmer in seiner WG bevorzugt. Zwei Mal seien Zeugengruppen bei dem Akt im Ringpark vorbeigekommen. Die erste Gruppe habe den Sex als einvernehmlich wahrgenommen. Erst eine zweite Gruppe habe dann eingegriffen und ihn festgehalten. Das habe ihn dazu bewogen, der Person "eins runterzuhauen" und zu fliehen. Beim Sex sei es heftig zugegangen, daher die Schreie. Die Verletzungen der Frau, wie Blutergüsse und Schürfwunden an den Knien, deutete der Angeklagte aus der Position heraus, die sie eingenommen hätten und den Schlägen, die die Frau von ihm gefordert hätte. Zu den harten Zuständen habe auch gehört, dass er sie gewürgt habe.

Alkohol und Drogen spielten eine Rolle

Der 30-Jährige schilderte, wie massiv alle Beteiligten zuvor Alkohol getrunken hätten. Drogen seien oft im Spiel gewesen. Mit Marihuana wollte er beispielsweise eine seiner Bekanntschaften beruhigen, nachdem er ihr gesagt hätte, "sie sei nicht sein Typ". Der Angeklagte sitzt bereits wegen eines Drogendelikts im Gefängnis.

Das Gericht stellte kritisch Fragen zu dem Dargestellten. Der Oberstaatsanwalt bezeichnete die Aussagen als Opferdarstellung und als Schauspiel. Nach der Aussage des Angeklagten vernahm das Gericht die erste der Frauen. Die Öffentlichkeit wurde davon ausgeschlossen.

