Chia Rabiei spazierte am 25. Juni 2021 durch die Würzburger Innenstadt, als er plötzlich Schreie hörte: "Die Leute haben geschrien: Lauft weg, lauft weg! Ich wusste nicht, was los ist", sagte der Kurde am vierten Prozesstag zur Würzburger Messerattacke in Estenfeld. Der 42-Jährige hatte unter Einsatz seines Lebens versucht, den Angreifer abzuwehren. Bei seiner Aussage erzählte der Augenzeuge ruhig von dem Tag des Messerangriffs. Ein Dolmetscher übersetzte.

Chia Rabiei stellte sich Täter entgegen

Rabiei schilderte, wie der Angreifer mehrfach auf einen jungen Mann einstach. Dann griff der Kurde ein. "Ich habe nichts dabeigehabt, nur einen Rucksack", sagte der 42-Jährige vor dem Würzburger Landgericht. Mit seinem Rucksack versuchte Rabiei dann, den Täter davon abzuhalten, noch mehr Menschen zu töten oder zu verletzen. Es kam zum Kampf mit dem Täter. Dabei rutschte der mutige Helfer aus und stürzte. "Ich hatte jeden Moment das Gefühl, dass er mich angreift", sagte er. Davon blieb er jedoch verschont.

Augenzeuge beschäftigt Tat heute noch

Vor dem Verhandlungstag sagte Chia Rabiei gegenüber BR24, dass er keine Angst vor seiner Aussage habe: "Ich sage einfach, was ich gesehen habe." Trotzdem war es nicht einfach für ihn, von dem Erlebten zu erzählen. "Das war ein Geschehen über ein paar Minuten, mit einer unendlichen Anzahl von Eindrücken, die auf ihn eingeprasselt sind", sagte sein Anwalt Roj Khalaf nach der Aussage seines Mandanten. Sich an die Messerattacke zu erinnern, sei immer wieder eine Belastung für Chia Rabiei. Nach dem Angriff am 25. Juni 2021 hatte er Albträume. Heute arbeitet er als Küchenhelfer in einem Restaurant. "Es bleibt nicht so viel Zeit, sich Gedanken zu machen", sagte der Augenzeuge. Beim Prozess tritt der Kurde auch als Nebenkläger auf.