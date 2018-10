Prozess um Wahlfälschung von Geiselhöring droht Einstellung

Der Prozess um die mutmaßliche Wahlfälschung in Geiselhöring (Kreis Straubing-Bogen) bei der Kommunalwahl 2014 gegen einen Landwirt und drei seiner Mitarbeiter wird möglicherweise schon kurz nach dem Start des Verfahrens wieder eingestellt. Einen entsprechenden Vorschlag hat die Kammer des Landgerichts in Regensburg unterbreitet. Die Staatsanwaltschaft will den Vorschlag nun prüfen.

Der Hauptangeklagte und drei seiner Mitarbeiter sollen Briefwahlstimmzettel von mehr als 400 Erntehelfern ausgefüllt oder diese bei der Stimmabgabe beeinflusst haben. Zu Prozessauftakt am Dienstag wies der 56 Jahre alte Hauptangeklagte die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft zurück.

Gericht: Die Stadtverwaltung hat Fehler gemacht

Als Gründe, die jetzt für eine Einstellung des Verfahrens sprechen, nannte der Vorsitzende Richter unter anderem Fehler der Stadtverwaltung: Diese hatte alle in Geiselhöring gemeldeten EU-Ausländer in das Wählerverzeichnis aufgenommen und Wahlbenachrichtigungen an sie verschickt. In der Stadt habe allerdings jeder gewusst, dass sich die Saisonarbeiter nur während der Ernte in Geiselhöring aufhalten. Die Wahl sei daher bereits von Anfang an ungültig gewesen.

Für die Einstellung des Verfahrens spricht nach Ansicht des Gerichts auch der lange Zeitraum zwischen Tat und Verfahren. Außerdem hätten die Verteidiger nicht dieselben Möglichkeiten gehabt, im Vorfeld des Prozesses wichtige Akten und Beweise zu sichten, kritisierte das Gericht.

Die Regierung von Niederbayern hatte die Wahlen zum Bürgermeister und Stadtrat von Geiselhöring, sowie die Wahlen zum Kreisrat im gesamten Landkreis Straubing-Bogen für ungültig erklärt. Die Bürger mussten im Februar 2015 erneut abstimmen.

Der Hauptangeklagte soll 100.000 Euro zahlen

Nach den Worten des Richters könnte das Verfahren gegen Zahlung einer Geldauflage von 100.000 Euro durch den Hauptangeklagten und von je 1.000 Euro durch die drei mutmaßlichen Helfer eingestellt werden. Bei einer Einstellung wären die Angeklagten nicht vorbestraft.

Die Verteidigung hat bereits ihre Zustimmung signalisiert. Die Staatsanwaltschaft bat um Bedenkzeit. Die drei weiteren Verhandlungstage in dieser Woche wurden daher abgesagt, der Prozess wird am Montag (15. Oktober) fortgesetzt.