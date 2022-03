Prozess um Verrat von Betriebsgeheimnissen: Angeklagte schweigen

In Regensburg stehen seit Mittwoch zwei ehemalige leitende Angestellte des Mitterteicher Spezialglasherstellers Schott vor Gericht. Ihnen wird vorgeworfen, in großem Stil Betriebsgeheimnisse ihres früheren Arbeitgebers gestohlen und verraten zu haben. Zum Prozessauftakt haben die beiden Männer geschwiegen.

Erster lukrativer Auftrag soll 700.000 Euro eingebracht haben

Der eine Angeklagte ist 71 Jahre alt, sein Kollege feiert in dieser Woche seinen 73. Geburtstag. Die beiden Ingenieure waren im Jahr 2014 kurz nacheinander in Ruhestand gegangen und hatten im gleichen Jahr in Mitterteich eine Beratungsfirma eröffnet. Gleich der erste lukrative Auftrag hätte ihnen der Anklage zufolge ein Honorar von rund 700.000 Euro einbringen sollen. Dafür hätten sie einen Konkurrenten von Schott dabei beraten sollen, in China eine Fabrik zur Herstellung von Röhrenglas aufzubauen. In diesem Bereich gehört Schott Mitterteich zu den Weltmarktführern.

Anklage: Verrat von Betriebsgeheimnissen

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die beiden Ingenieure vor der Rente in großem Stil geheime Betriebsdaten bei Schott kopiert und auf die Seite geschafft haben, auf die sie dann bei ihrer Beratertätigkeit zurückgreifen wollten. Die Schott AG selber hatte deshalb bereits 2014 Strafanzeige gegen die beiden ehemaligen Mitarbeiter gestellt. Die Anklage lautet jetzt auf Verrat von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen in mehr als 400 Fällen.

Erster Verhandlungstag: Keine Einigung

Ein Rechtsgespräch zu Beginn des ersten Verhandlungstags brachte keine Einigung zwischen den Verfahrensgegnern. Für den Prozess in Regensburg sind zunächst fünf Verhandlungstage angesetzt. Ein Urteil könnte in 14 Tagen fallen.