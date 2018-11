Prozess um Überweisungs-Betrug: Gericht verhängt Gefängnisstrafe

Weil er im großen Stil Banküberweisungen gefälscht und damit fast 84.000 Euro ergaunert hat, muss ein 32-jähriger Mann vier Jahre und drei Monate in Haft. Das Urteil vom Landgericht Nürnberg-Fürth erging wegen Betrugs- und Urkundenfälschung.

Überweisungen herausgefischt

Im Prozess legte der Angeklagte ein umfassendes Geständnis ab. Demnach fischte er zwischen September 2016 und November 2017 ausgefüllte Überweisungsträger aus dafür vorgesehenen Einwurfkästen in Banken und fälschte mit den damit erlangten Daten neue Überweisungen. Das Geld floss auf Konten im In- und Ausland, die er zum Teil unter Decknamen eröffnet hatte.

Opfer in mehreren Bundesländern

Die Masche hatte nicht immer Erfolg: In der Hälfte der Fälle erkannten Bankmitarbeiter die Fälschungen und führten die Überweisungen nicht aus. Aber 27 Mal klappte es. Geschädigte waren Bankkunden in Bayern, darunter in Unterfranken, Schwaben und der Oberpfalz, aber auch in Hessen und Thüringen.

Das Urteil gegen den 32-Jährigen kam durch eine Verständigung zwischen Gericht, Staatsanwaltschaft und Verteidigung zustande. Gegen ein umfassendes Geständnis erhielt der Angeklagte eine vergleichsweise milde Strafe.