Prozess um Totschlag in Ingolstädter Obdachlosenunterkunft

Die tödliche Attacke war Ende und trauriger Höhepunkt einer Gewaltserie.

Schon Monate zuvor hatte der Angeklagte sein Opfer mehrfach krankenhausreif geschlagen. Davon ist die Anklage überzeugt. Dokumentiert sind eine Operation wegen eines Nasenbruchs und zahlreiche Blutergüsse.

Tödlich endete der Angriff Anfang September 2017. Irgendwann gegen Mitternacht trafen die 34 Jahre alte Frau derart heftige Schläge gegen Gesicht und Kopf, dass sie an einer Gehirnblutung starb.

Totschlag und gefährliche Körperverletzung

Tatort war eine Obdachlosenunterkunft in Ingolstadt. Dort lebte die Frau. Wie eng sich Opfer und Täter kannten, konnte das Gericht im Vorfeld der Verhandlung nicht sagen. Vieles deutet jedoch auf eine Beziehungstat hin. Die Anklage umfasst neben Totschlag auch vier Fälle der gefährlichen Körperverletzung. Der Angeklagte wurde bereits am Tag nach dem Totschlag festgenommen und sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Das Urteil wird Mitte November erwartet.