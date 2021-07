Prozess um tödlichen Ruderunfall eines Buben: Urteil erwartet

Im Prozess um einen tödlichen Ruderunfall auf dem Starnberger See könnte es heute das Urteil geben. Ein 13-jähriger Bub war im April 2015 beim Training mit seiner Schulsportgruppe ertrunken. Zwei Betreuer müssen sich deshalb wegen fahrlässiger Tötung durch Unterlassen verantworten.

Bub ertrank 2015 beim Rudertraining alleine abseits der Gruppe

Die Eltern hatten jahrelang um den Prozess gekämpft, bei dem die Geschehnisse nun noch einmal aufgerollt wurden. Der Anklage zufolge hatten die beiden Trainer dem 13-Jährigen gesagt, dass er allein in der Nähe des Ruderclubs trainieren solle. Warum der Bub dann aus dem geschützten Bereich weiter auf den See hinausgerudert ist, und unter welchen Umständen er dort ins höchstens acht Grad kalte Wasser gefallen ist, wird aber womöglich nie geklärt werden. Ein Rechtsmediziner erläuterte im Verfahren am Amtsgericht Starnberg, dass das kalte Wasser bereits nach wenigen Minuten tödlich sein könne.

Angeklagte Betreuer zeigten sich erschüttert

Die beiden ehrenamtlichen Übungsleiter zeigten sich in der Verhandlung erschüttert und sprachen den Eltern ihre tiefes Mitgefühl aus. Es sei eine unfassbare Tragödie, dass ein Kind in seiner Obhut zu Tode gekommen sei, sagte einer der beiden Männer mit Tränen in den Augen. Die Eltern des verunglückten Buben verfolgten die Verhandlung gefasst und ohne große Regung. Nur als der Vater als Zeuge aussagte, stockte ihm immer wieder die Stimme. Er schilderte, wie er seinen Sohn vom Rudertraining abholen wollte und sich schließlich selbst mit einer Taschenlampe auf dem Suche nach dem 13-Jährigen machte.

Am heutigen Prozesstag stehen zunächst die Plädoyers von Staatsanwaltschaft und Verteidigung an. Auch mit dem Urteil ist heute noch zu rechnen.