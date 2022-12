Prozess um Tod von Simone Strobel bis März 2023 vertagt

Noch immer herrscht Unklarheit darüber, wann in Australien ein möglicher Prozess um den Tod der aus Unterfranken stammenden Simone Strobel beginnen wird. Wie die Zeitung "Lismore City News" meldet, hat der Leiter der Anklagebehörde um mehr Zeit für die Vorbereitung des Prozesses gebeten. Laut Zeitung wurde der Fall am Mittwoch nach einer kurzen Beweisaufnahme vor Amtsrichter Jeff Linden am Amtsgericht Lismore bis zum 15. März 2023 vertagt.

Ehemaliger Freund des Opfers unter Verdacht

Die Ermittlungen richten sich gegen Tobias Friedrich M., den ehemaligen Freund der Getöteten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem heute 42-Jährigen vor, im Februar 2005 seine damals 25-jährige Freundin Simone ermordet zu haben. Tobias Friedrich M. hat vor zehn Jahren eine Australierin geheiratet. Mit ihr und den gemeinsamen Kindern, lebt er in einer Stadt an der Westküste des Landes.

Medienberichte: 42-Jähriger unter Auflagen auf freiem Fuß

Laut Zeitungsmeldungen vom November muss sich der 42-Jährige drei Mal pro Woche bei der Polizei melden – trotz einer "beträchtlichen Kautionszahlung" und obwohl er seinen Pass sowie die Pässe seiner Familie abgegeben hat. Ende Juli 2022 war der 42-Jährige festgenommen worden. Bereits im November wurde der Mordfall Simone ein weiteres Mal vertagt. Damals wurden dem 42-Jährigen und seiner Verteidigung laut "Lismore City News" Unterlagen mit Beweisen zugestellt.

Erzieherin vor 17 Jahren in Australien ums Leben gekommen

Der Mord an der Erzieherin Simone Strobel ist 17 Jahre her. Die damals 25-jährige aus Unterfranken war mit ihrem damals 24-jährigen Freund per Wohnmobil in Australien unterwegs. Anfang 2005 kamen die Schwester des Freundes und deren Freund aus Deutschland dazu. Die vier waren auf einem Campingplatz in Lismore, als Strobel plötzlich verschwand. Wenige Tage später wurde ihre Leiche in der Nähe des Campingplatzes unter Palmwedeln gefunden.