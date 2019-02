Das Landgericht Landshut hat am Dienstag einen Lkw-Fahrer im Prozess um den Tod eines 52-jährigen Arbeiters im heißen Asphalt freigesprochen. Die Anklage lautete auf fahrlässige Tötung. Der Bauarbeiter wurde von dem Lkw des Anklagten mit mehreren Tonnen heißen Asphalts übergossen. Am Ende plädierte sogar die Staatsanwaltschaft auf Freispruch, die den 48 Jahre alten Lkw-Fahrer wegen fahrlässiger Tötung angeklagt hatte. Dieser brach dann bei der Verlesung des Urteils in Tränen aus.

Heckklappe wegen mangelhafter Konstruktion von selbst geöffnet

Eine fahrlässige Tötung sei nicht nachzuweisen, so der Richter am Landshuter Amtsgericht. Nach Ansicht eines Sachverständigen hat sich die Heckklappe des Asphaltlasters vermutlich wegen mangelhafter Konstruktion von selbst geöffnet und dann den Bauarbeiter unter Asphalt begraben.

Folgen für Fahrzeughersteller

Für den Hersteller des Kippers hat der Prozess möglicherweise weitere Folgen: Der Anwalt der Witwe des getöteten 52-jährigen Bauarbeiters kündigte im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk an, zivilrechtliche Schritte gegen den Fahrzeughersteller zu prüfen.