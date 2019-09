Prozess um Steuerhinterziehung mit Bierschmuggel

Die Alkohol-Steuer ist in Deutschland deutlich niedriger als in Frankreich. Auf der Anklagebank sitzt ein 42-jähriger Mann aus Würzburg und seine 46-jährige Frau. Die 77 Millionen Flaschen mit französischem Bier waren von Anfang an für den Markt in Großbritannien bestimmt, so die Anklage. Um aber Steuern zu sparen sei die Bande, neben den beiden Angeklagten in Würzburg wurden noch sechs weitere Tatverdächtige ermittelt, auf eine besondere Idee gekommen. Denn in Frankreich ist die Alkoholsteuer fast viermal so hoch wie in Deutschland und in Großbritannien sogar zehnmal so hoch.

Abwicklung über Schweinfurt

Deshalb sollen die Betrüger Teile des Bieres nach Deutschland transportiert und am Hauptzollamt in Schweinfurt versteuert haben. Um den Schein zu wahren wurden auch geringe Mengen in Unterfranken gelagert. Der größte Teil der 3.300 LKW-Ladungen mit Bier wurde dann aber nach Großbritannien geschmuggelt und dort auf dem Schwarzmarkt verkauft. Im März wurden neben dem Ehepaar in Würzburg noch sechs weitere Personen verhaftet.

Anderer Fall in Hof

Unter ihnen auch der mutmaßliche Drahtzieher des Betrugs. Ein 56-jähriger Mann aus Frankreich. Zehn Privatwohnungen, Geschäftsräume, Lagerstätten und auch eine Steuerberaterkanzlei im Raum Würzburg wurden damals durchsucht. Dieser spektakuläre Fall von Bierschmuggel ist übrigens nicht der erste seiner Art in Bayern. Vor zwei Jahren waren in einem ähnlichen Fall im oberfränkischen Hof die Täter zu mehrjährigen Gefängnisstrafen verurteilt worden.