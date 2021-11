Prozess um sexuelle Nötigung am Donauufer

Weil er im Juni versucht haben soll, eine Jugendliche an der Donau zum Sex zu nötigen, steht ein Mann heute (18.11.2021, 9 Uhr) vor dem Regensburger Amtsgericht.

Täter soll 17-Jährige ins Schilf gezogen haben

Der Angeklagte soll die damals 17-Jährige zur Mittagszeit am Pfaffensteiner Weg angesprochen und angefasst haben. Anschließend soll er sie ins Schilf gezogen und gegen ihren Willen festgehalten, an den Körper gegriffen und geküsst haben. Der Angeklagte soll der jungen Frau auch an ihre Brüste gefasst und sie gezwungen haben, in seine Hose zu fassen.

Festnahme nach Großfahndung

Zum Geschlechtsverkehr kam es laut Anklage aber nicht, da ein Passant vorbeikam und der Angeschuldigte sich aus Angst, die Tat könnte entdeckt werden, davonmachte. Der Mann konnte nach einer Großfahndung und einer Zeugenaussage am nächsten Tag aber von der Polizei gefasst werden. Weil sich die Tat am hellichten Tag und auf einem Weg zutrug, der von vielen Menschen genutzt wird, sorgte sie für großes Aufsehen in Regensburg.