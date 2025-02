Prozess um Schleuserfahrt mit acht Verletzten beginnt in Passau

Vor dem Landgericht Passau muss sich ab Mittwoch ein mutmaßlicher Schleuser verantworten, der bei einer waghalsigen Flucht vor der Polizei einen schweren Unfall verursachte. Dabei wurden acht Personen zum Teil schwer verletzt. Den 24-jährigen Georgier erwartet eine mehrjährige Gefängnisstrafe.

Auf der Flucht Kontrolle verloren und in Personengruppe gerast

Der Unfall war am Abend des 13. Juli 2024 in Vilshofen im Landkreis Passau passiert. Der Georgier, der acht Türken - darunter fünf Kinder - an Bord hatte, sollte im Stadtbereich von Passau von der Polizei kontrolliert werden. Der Mann habe jedoch Gas gegeben und sei auf der B8 mit bis zu 160 Stundenkilometern in Richtung Vilshofen geflüchtet, wo das Fest "Donau in Flammen" stattfand. Während der über 20 Kilometer andauernden Verfolgungsjagd mit der Polizei kam es laut Anklage zu mehreren gravierenden Verkehrsverstößen und Beinahe-Unfällen mit anderen Verkehrsteilnehmern.

Acht zum Teil schwer verletzte Personen

Als der Georgier an der Donaubrücke Richtung Vilshofener Innenstadt abbiegen wollte, verlor er laut Staatsanwaltschaft die Kontrolle über das Fahrzeug und raste in eine Gruppe von Menschen, die das Donaufest besucht hatten. Dabei wurden insgesamt acht Personen zum Teil schwer verletzt. Der Mann wollte weiter zu Fuß flüchten, wurde aber von der Polizei schnell festgenommen.

Laut Anklage stand er unter Drogen. Der Pkw soll nur über fünf Sitzplätze verfügt haben. Deshalb befanden sich die Geschleusten teilweise ungesichert im Kofferraum oder im Fußraum des Beifahrersitzes.

Auch Unfallopfer werden als Zeugen gehört

Die Anklage lautet unter anderem auf grob verkehrswidriges Einschleusen von Ausländern unter lebensgefährdender Behandlung, vorsätzliche Gefährdung des Straßenverkehrs und gefährliche Körperverletzung. Unter den Zeugen sind auch Opfer des schweren Unfalls. Insgesamt sind drei Prozesstage angesetzt. Das Urteil ist am 11. Februar geplant.