Prozess um Prügeltour: Schläger zeigt Reue vor Gericht

Im Prozess um eine Prügeltour rund um den Regensburger Bahnhof im Februar dieses Jahres hat der Angeklagte am Amtsgericht Regensburg ein Geständnis abgelegt und sich bei den Geschädigten entschuldigt. Der damals 19-jährige Afghane gab zu, gemeinsam mit einem Freund vier Passanten geschlagen und getreten zu haben. Die Anklage wirft dem Mann vierfache gefährliche Körperverletzung, Beleidigung und Sachbeschädigung vor.

Angeklagter: Keine genaue Erinnerung an Taten

Zum Tatzeitpunkt soll der 19-Jährige sehr betrunken gewesen sein. Laut seiner Aussage hätten er und sein Kumpel mehr als eine Flasche Wodka getrunken, deshalb könne er sich auch nicht mehr genau an die Taten erinnern. Warum er die insgesamt vier Passanten wahllos angegangen sei, könne er sich nicht erklären. Der Alkohol habe ihn wohl aggressiv gemacht. Laut eigener Aussage trank er vor der Tat jeden Tag Alkohol, ungefähr eine Flasche Wodka pro Tag.

Angeklagter spricht von "familiären Problemen"

Wie sich im Laufe der Verhandlung rausstelle, hatte der damals 19-Jährige an diesem Tag von einem Bekannten erfahren, dass seine Familie aus dem Iran nach Afghanistan abgeschoben worden sei und dort mehrere Familienmitglieder von den Taliban verletzt worden seien. Der Angeklagte sei 2015 nach Deutschland gekommen. Bei der Flucht sei die Familie getrennt worden. Seitdem hätte er keinen Kontakt mehr zu seiner Familie gehabt.

Rentner stürzte unter Schlägen und brach sich Bein

Der junge Mann ist wegen mehrfacher, gefährlicher Körperverletzung angeklagt. Der angeklagte 19-Jährige und sein Freund sollen Anfang Februar durch das Viertel rund um den Bahnhof gezogen sein und wahllos auf Passanten eingeschlagen haben. Ein 75 Jahre alter Rentner stürzte unter den Schlägen der Männer und brach sich das Bein. Wie er heute aussagte, leide er immer noch unter dem Bruch. Er humple und könne keine weiten Stecken mehr gehen. Es bereite ihm Mühe in den Bus ein- oder auszusteigen. Noch am selben Abend der Tat wurde der 19-Jährige verhaftet.

Flucht aus dem Konsulat

Fünf Monate später nutzte der Häftling einen Besuch im afghanischen Generalkonsulat in München, um zu fliehen. Er entkam durch ein geöffnetes Toilettenfenster. Seine Flucht dauerte sechs Wochen. Am 10. September wurde er in Slowenien von der dortigen Polizei festgenommen. Er war den Beamten aufgefallen, als er versuchte, unter falschem Namen einen Asylantrag zu stellen.