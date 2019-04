Vor dem Amtsgericht Amberg müssen sich ab heute vier junge Asylbewerber verantworten. Sie sollen Ende Dezember 2018 in Amberg zunächst am Bahnhof, später dann in der Innenstadt jeweils in unterschiedlichen Zusammensetzungen auf Passanten losgegangen sein, sie geschlagen, getreten und geohrfeigt haben. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen neben einfacher und gefährlicher Körperverletzung auch Nötigung, Beleidigung und Widerstand gegen Polizeibeamte vor.

Kein konkretes Motiv

Die vier Asylbewerber sind zwischen 17 und 19 Jahre alt, drei von ihnen stammen aus Afghanistan, einer aus dem Iran. Sie waren zum Tatzeitpunkt alkoholisiert, drei von ihnen hatten Drogen konsumiert. Polizei und Staatsanwaltschaft gehen nicht davon aus, dass die Tat geplant war. Täter und Opfer kannten sich vorher jeweils nicht, betonten die Ermittler, als sie vor knapp vier Wochen die Ergebnisse der Ermittlungen vorstellten.

Ein konkretes Motiv konnte die Kripo nicht herausfinden. Die Staatsanwaltschaft geht von einer Mischung aus Langeweile, Übermut, Alkohol und Drogen sowie von einer Gruppendynamik aus. Amberg nutzten die Jugendlichen regelmäßig als Treffpunkt. Der Grund: In der Stadt waren sie vor wenigen Jahren in einer Einrichtung für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge untergebracht. Daher kannten sie sich auch. Am 29. Dezember reisten sie aus Auerbach, Regensburg und zwei weiteren Orten an, die nicht ermittelt werden konnten, weil zwei der Flüchtlinge ohne festen Wohnsitz waren.

Erste Tatorte in Bahnhofsnähe

Insgesamt summieren sich die Attacken an diesem Tag auf 25 Einzelstraftaten, die von der Polizei in fünf Tatkomplexe unterteilt werden. Am Tatabend traf sich zunächst eine Gruppe von 13 jungen Flüchtlingen in Amberg. Gegen 18.40 Uhr sollen die vier Angeklagten am Bahnsteig dann einen 13 Jahre alten Schüler angegriffen haben. In der Bahnhofshalle und auf dem Bahnhofsvorplatz folgten weitere fünf Straftaten. Dann zog sich die Gruppe offenbar in den Stadtgraben zurück, wo die jungen Männer weiter Alkohol tranken und "chillten", so die Ermittlungsergebnisse.

Eineinhalb Stunden später griffen sie vor einem Schnellrestaurant am Bahnhofsvorplatz und auf dem Weg in die Innenstadt weitere Passanten an, prügelten und traten zum Teil auf sie ein. Die Polizei konnte die vier Flüchtlinge wenig später im Schanzgässchen festnehmen. Dabei leisteten die jungen Männer massiven Widerstand, beleidigten und verletzten vier Polizeibeamte.