Prozess um Pflegedienst-Betrug: Angeklagte aus U-Haft entlassen

3,5 Millionen Euro – so hoch soll der Schaden sein, der durch einen mutmaßlichen Pflegedienst-Betrug entstanden ist. Der Fall wird seit Juni 2023 am Landgericht Nürnberg-Fürth verhandelt. Angeklagt sind drei Unterfranken: Ein Ehepaar und deren Sohn. Alle drei waren seit September 2022 in Untersuchungshaft – die Frau ist nun wieder auf freiem Fuß.

Verteidigung stellt Antrag auf Haftprüfung

Auslöser dafür war ein Antrag auf Haftprüfung, den der Verteidiger der Frau gestellt hatte. Diesem Antrag wurde stattgegeben, bestätigte eine Justizsprecherin BR24. Die Frau sei im operativen Geschäft nicht tätig gewesen, zitiert die Mainpost die Verteidigung. Unabhängig von der Haftentlassung muss sich die Frau aber – wie ihr Mann und ihr Sohn auch – weiterhin wegen mutmaßlichen Pflegedienst-Betrugs vor Gericht verantworten. Mitte September soll der Prozess fortgesetzt werden.

Vorwurf: Pflegedienstleistungen unrechtmäßig abgerechnet

Den drei Unterfranken wird vorgeworfen, über ihren ambulanten Pflegedienst im Raum Würzburg und Kitzingen unrechtmäßig abgerechnet zu haben. Zwischen den Jahren 2018 und 2022 soll dadurch bei Kranken- und Pflegekassen ein Schaden von knapp 3,5 Millionen Euro entstanden sein. Mit dem Geld soll die Familie laut Anklage ihren luxuriösen Lebensstil bezahlt haben. Berichten zufolge soll die Familie teure Autos, eine Villa mit Pool und weitere Immobilien besessen haben.

Das Ehepaar und dessen Sohn sollen ihren Pflegedienst ohne die vorgeschriebene verantwortliche Pflegekraft betrieben und falsche Angaben zur Pflegedienstleitung und Stellvertretung gemacht haben. Dadurch sei es möglich gewesen, die Dokumentation nach eigenem Ermessen zu ändern, Leistungen vorzutäuschen und die Qualität auf ein Minimum zu reduzieren.

Zentralstelle gegen Korruption erhebt Anklage

Der Fall wird am Landgericht Nürnberg-Fürth verhandelt, weil die Bayerische Zentralstelle zur Bekämpfung von Betrug und Korruption im Gesundheitswesen (ZKG) bei der Generalstaatsanwaltschaft Nürnberg Anklage erhoben hatte. Konkret wirft die Anklage den Dreien bandenmäßigen Betrug beim Betrieb eines ambulanten Pflegedienstes vor.

Der entscheidende Hinweis in diesem Fall kam damals über ein anonymes Hinweisgebersystem auf der Homepage der ZKG. Das sei tatsächlich der erste große Fall, bei dem dieses System zur Aufdeckung von Leistungsbetrug und zur Festnahme von Tatverdächtigen geführt habe, erklärte Oberstaatsanwalt Matthias Held bei Bekanntwerden des Falls im September 2022.