Prozess um Passauer Masken-Arzt: Urteil wird erwartet

Die Staatsanwaltschaft fordert eine Gefängnisstrafe, die Verteidiger fordern Freispruch: Am heutigen Dienstag wird ab 10 Uhr das Urteil im Berufungsprozess um den sogenannten Passauer Maskenarzt erwartet. Dem Frauenarzt wird vorgeworfen, Atteste für die Freistellung von der Maskenpflicht ausgestellt zu haben - und zwar blanko.

Staatsanwaltschaft: "Fehlende Einsicht" bei dem angeklagten Arzt

Wann ist ein Attest "unrichtig"? Die Staatsanwaltschaft argumentiert: Auch dann, wenn der Arzt Patienten nicht untersucht und das Attest blanko ausstellt. Ronald Weikl wird genau das vorgeworfen. Er soll Eltern Atteste für ihre Kinder mitgegeben und auf Mail-Anfragen hin ausgestellt haben. Zeugen schilderten außerdem, wie ihnen Weikl das Attest ausgehändigt habe – obwohl sie selbst keine gesundheitlichen Beschwerden geäußert hätten.

Die Staatsanwaltschaft spricht von einem "systematischen Vorgehen" und "fehlender Einsicht des Angeklagten". Weikl habe eklatant gegen die ärztliche Berufsordnung verstoßen. Deshalb fordert der Staatsanwalt eine Gefängnisstrafe von zwei Jahren und ein Berufsverbot für drei Jahre.

Passauer Arzt hält Masken tragen für gesundheitsschädlich

Weikls Verteidiger hingegen plädierten auf Freispruch. Sie argumentieren, dass in der Pandemie Krankschreibungen per Telefon erlaubt waren. Gleiches müsse auch für Atteste gelten. Weikl selbst erklärte vor Gericht mehrfach, das Tragen von Masken für gesundheitsschädlich zu halten. Atteste auszustellen, sei präventives Handeln gewesen, um seine Patienten gesund zu erhalten. In seinem Schlusswort sagte er: "Ich bin jederzeit davon ausgegangen, dass ich die Maskenatteste richtig ausgestellt habe."

Im Mai diesen Jahres wurde der Passauer Frauenarzt bereits vor dem Amtsgericht Passau zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und acht Monaten verurteilt. Außerdem darf er in den kommenden drei Jahren keine Masken-Atteste mehr ausstellen. Der Prozess am Amtsgericht wurde von großen Demonstrationen begleitet. Die Berufungsverhandlung lief deutlich ruhiger ab.

Bekanntes Gesicht in der Corona-Skeptiker-Szene

Ronald Weikl ist in der Corona-Skeptiker-Szene und bei den sogenannten Querdenkern bekannt. Er trat mehrere Male auf Demonstrationen als Redner auf. Gemeinsam mit Sucharit Bhakdi führt er den Verein "Mediziner und Wissenschaftler für Gesundheit, Freiheit und Demokratie", der Fehlinformationen über die Pandemie und Impfungen verbreitet.

Die Landesärztekammer schätzt, dass es im Freistaat rund ein Dutzend Ärzte gab, die mit hunderten oder gar tausende Maskenattesten aufgefallen sind. Andernorts fielen dazu schon Gerichtsurteile: Eine Ärztin aus dem Landkreis Garmisch-Partenkirchen ist wegen falscher Maskenatteste zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren verurteilt worden. Außerdem verhängten die Richter am Amtsgericht Garmisch-Partenkirchen ein Berufsverbot von drei Jahren.

Der nächste Fall, der die Justiz in Bayern beschäftigt, kommt aus dem südlichen Landkreis Schwandorf. Auch hier steht ein Arzt im Verdacht, Maskenfreistellungsatteste leichtfertig beziehungsweise auf Wunsch der Eltern ausgestellt zu haben. Seine Atteste tauchten auffallend häufig in Schulen auf. Der Prozess beginnt demnächst am Amtsgericht Amberg.