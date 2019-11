Prozess um Nürnberger S-Bahntragödie beginnt

Während sich einer der drei Betroffenen aus dem Gleisbett retten konnte, wurden zwei 16-Jährige von einem einfahrenden Zug überrollt und getötet. Dass die Staatsanwaltschaft nur wegen Körperverletzung mit Todesfolge angeklagt hat, hat teilweise für Empörung gesorgt. Und der Fall ist komplizierter als er auf den ersten Blick aussieht. Denn die Anklagebehörde hat, laut Justizsprecher Freidrich Weidner eben auch Punkte zu berücksichtigen, die die Beschuldigten entlasten.

Dichtes Gedränge

So herrschte in jener Nacht auf dem Bahnsteig dichtes Gedränge und deswegen ist offen, ob die Beschuldigten hätten erkennen können, dass sie durch ihre Schubser das Leben ihrer Opfer gefährdeten. Philipp Schulz Merkel, der einen der beiden Angeklagten verteidigt, schließt für seinen Mandanten jedenfalls jeglichen Tötungsvorsatz aus: „Also Tötungsabsicht würde bedeuten, dass man absichtlich jemanden töten wollte“. Hier sei eine Körperverletzung mit Todesfolge angeklagt, was ja auch bedeute, dass man mit der Möglichkeit des Todeseintritts gerechnet hat nur die eben nicht gewollt habe.

Videoaufzeichnungen im Mittelpunkt

Beobachter erwarten einen schwierigen Prozess, bei dem Videoaufzeichnungen wohl im Mittelpunkt stehen werden. Sie könnten Aufschluss darüber geben, ob den Angeklagten zumindest ein bedingter Tötungsvorsatz vorgeworfen werden kann oder eben nicht. Dann gilt es zu erörtern, ob ein Schubser bereits eine Körperverletzung ist. Das Urteil wird nächsten Mittwoch verkündet. Wie auch immer es ausfällt, es wird sicher nicht von allen begrüßt werden.