Prozess um Nürnberger S-Bahn-Schubser: Urteil verschoben

Die beiden Zeugen, die am Montag im Prozess um die S-Bahn-Schubser am Bahnhof Frankenstadion nicht vernommen werden konnten, sollen am Mittwoch befragt werden, so Justizpressesprecher Friedrich Weitner auf Nachfrage des Bayerischen Rundfunks. Zudem sollen auch neue Zeugen aussagen.

War die Einfahrt des Zuges erkennbar?

So sollen die Angaben von Polizeibeamten zu den technischen Gegebenheiten am Bahnhof – zum Beispiel der Höhe der Überwachungskameras – klären, ob für die Angeklagten die Einfahrt des Zuges erkennbar gewesen ist.

Somit sind noch weitere Verhandlungstage notwendig. Diese sollen am Mittwoch terminiert werden, nach Weitners Einschätzung werden sie aber erst in der kommenden Woche stattfinden. Auch der Tag der Urteilsverkündung soll voraussichtlich morgen bekanntgegeben werden.

Drittes Opfer verweigert Aussage

Den zwei Angeklagten aus Fürth wird Körperverletzung mit Todesfolge vorgeworfen. Sie sollen im Januar dieses Jahres drei 16-Jährige vom Bahnsteig der S-Bahn-Station Frankenstadion ins Gleisbett gestoßen haben. Zwei von ihnen wurden von einem Zug erfasst und getötet. Der Dritte konnte sich retten. Er macht aber vor Gericht von seinem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch und macht keine Angaben zur Sache.