Prozess um mutmaßlichen Muttermord in Mainburg beginnt

Im vergangenen Juli soll eine 33 Jahre alte Frau in Mainburg im Kreis Kelheim ihre Mutter erstochen haben. Ab Donnerstag (9.00 Uhr) wird der Frau in Regensburg der Prozess gemacht. Die psychisch kranke Frau ist wegen Mordes angeklagt.

Angriff mit Scherben und Messer

Mitten in der Nacht soll die Frau auf ihre arglose Mutter losgegangen sein. Laut Anklage zertrümmerte sie zunächst eine Tonschale und stach mit einer Scherbe auf ihr Opfer ein. Anschließend habe sie mit einer Tierfigur aus Porzellan auf den Kopf der bereits am Boden liegenden Mutter eingeschlagen. Zuletzt soll sie dann mit einem Küchenmesser auf die 61-Jährige eingestochen haben.

Tochter holte selbst die Polizei

Die Tochter alarmierte anschließend selber die Polizei. Als die Beamten vor Ort eintrafen, war die Mutter bereits tot. Sowohl Mutter als auch Tochter sollen zum Zeitpunkt der Attacke erheblich alkoholisiert gewesen sein.

Angeklagte ist Boderlinerin

Die Angeklagte leidet laut Staatsanwaltschaft an einer sogenannten Borderlinestörung und ist alkoholkrank. Sie habe aber während des tödlichen Angriffs auf die Mutter sehr wohl das Unrecht ihrer Tat erkannt. Ihr Handlungsvermögen aber sei aufgrund ihrer psychischen Erkrankung erheblich eingeschränkt gewesen.

Frage nach Schuldfähigkeit

Die Angeklagte ist seit der Tat in einer psychiatrischen Einrichtung in Oberbayern untergebracht. Sollte sich in der Hauptverhandlung herausstellen, dass die 33-Jährige auf Grund ihrer Krankheit schuldunfähig ist, dann könnte das Gericht einem Sprecher zufolge auch eine langfristige Unterbringung der Frau anordnen. Der Prozess vor dem Landgericht Regensburg dauert voraussichtlich bis Mitte Dezember.