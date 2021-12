Prozess um mutmaßlichen Mainburger Muttermord hat begonnen

Vor dem Regensburger Landgericht muss sich seit Donnerstag eine 33 Jahre alte Frau aus Mainburg im Kreis Kelheim wegen Mordes verantworten. Sie soll im vergangenen Juli ihre eigene Mutter erstochen haben. Die Angeklagte ist psychisch krank. Das Gericht muss deswegen entscheiden, ob die Frau möglicherweise schuldunfähig ist und dauerhaft in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht werden muss. Ein Urteil soll voraussichtlich Mitte Dezember fallen.

Gericht schließt Öffentlichkeit aus

Zum Prozessauftakt am Donnerstag ist die Öffentlichkeit von der Hauptverhandlung zunächst ausgeschlossen worden. Die Einlassung und Vernehmung der Angeklagten sollten ohne Publikum stattfinden.

Angeklagte ist psychisch krank

Die Verteidiger hatten den Ausschluss der Öffentlichkeit beantragt, um die Persönlichkeitsrechte ihrer Mandantin zu schützen. Die 33-Jährige leidet laut Anklage unter anderem an einer Borderlinestörung und einer sogenannten dissoziativen Störung. Sie ist außerdem alkoholkrank. Seit ihrer Verhaftung ist sie in einer psychiatrischen Einrichtung in Oberbayern untergebracht.

Mit Küchenmesser erstochen

Die tödliche Messerattacke ereignete sich im vergangenen Juli in der Wohnung des Opfers. Die Tochter soll zunächst mit den Scherben einer zerbrochenen Tonschale auf ihre Mutter eingestochen haben, anschließend zertrümmerte sie laut Anklage eine Porzellanfigur auf dem Kopf der 61-Jährigen, zuletzt stach sie mit einem Küchenmesser auf das Opfer ein.

Tochter alarmierte selber Polizei

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die Frau aufgrund ihrer psychischen Störungen während der Tat in ihrem Handlungs- und Urteilsvermögen erheblich eingeschränkt war. Sie habe während des tödlichen Angriffs auf die Mutter aber sehr wohl das Unrecht ihrer Tat erkannt. Die 33-Jährige hatte nach der Attacke auf die Mutter selber bei der Polizei angerufen. Als die Beamten am Tatort eintrafen, war das Opfer aber bereits tot.