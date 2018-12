Prozess um Mord an Mutter: Freispruch für Mitangeklagten

Dem jungen Mann waren Strafvereitelung und unterlassene Hilfeleistung vorgeworfen worden. Der Richter lobte, dass der Mitangeklagte den Sachverhalt vollständig zugegeben habe. Auch habe er genug gelitten, weil er eine Nacht in Haft verbracht und auch einige Ausführungen während des Prozesses kaum habe ertragen können.

Mitangeklagter halt bei Beseitigung der Leiche der Mutter

Der 20-Jährige wischte sich nach dem Urteil einige Tränen aus dem Gesicht, vermutlich Tränen der Erleichterung. Er hatte im Prozess geschildert, wie er seinem Freund geholfen hatte, dessen tote Mutter in einem Waldstück bei Schnaitsee zu vergraben. Anschließend kehrten die beiden zurück ins Haus des Hauptangeklagten, um Spuren zu beseitigen. Die jungen Männer hatten sich in der Schule kennengelernt, sie waren Außenseiter und standen in einer sehr engen Beziehung zueinander.

Staatsanwalt forderte ein Jahr Haft auf Bewährung

Das Gericht folgte mit dem Freispruch dem Plädoyer der Verteidigung. Der Staatsanwalt hatte eine Haftstrafe von einem Jahr auf Bewährung gefordert. Die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig.

Das Urteil gegen den 21-jährigen Hauptangeklagten soll Ende Februar fallen. Er soll seine wohl psychisch kranke Mutter während eines Streits verfolgt, gebissen und anschließend brutal getötet haben. Vor Gericht schweigt er bisher zu den Vorwürfen. Seine Verteidigung hat das Verfahren immer wieder verzögert.