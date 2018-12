Prozess um möglicherweise illegale Sonntagssemmeln

Höchstens drei Stunden lang dürfen Bäckereien in Bayern an Sonntagen Semmeln und Brezen verkaufen. Es gilt in diesem Fall das Ladenschlussgesetz des Bundes - der Freistaat hat nämlich kein eigenes Landesgesetz. In den meisten anderen Bundesländern dürfen die Bäckereien sonntags fünf Stunden öffnen. Wann genau die Bäckereien öffnen dürfen, hängt von den Regelungen der Kommunen ab.