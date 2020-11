Prozess um Millionen-Steuerhinterziehung in Diskothek

In 45 Fällen wird der angeklagten Diskobesitzerin Steuerhinterziehung vorgeworfen, außerdem Veruntreuung in 141 Fällen. Die 53 Jahre alte Frau soll zwischen 2007 und 2018 die Umsätze und Einkünfte einer Diskothek im Landkreis Günzburg falsch versteuert haben. Zudem soll sie Mitarbeiter schwarz beschäftigt haben. Aufgeflogen war das Ganze bei einer Betriebsprüfung. Insgesamt geht es um Steuern in Höhe von etwa 1,9 Millionen Euro und Sozialversicherungsbeiträge in Höhe von etwa 180.000 Euro.

Mehrere Prozesstage bis Ende des Jahres

Am Dienstagnachmittag (03.11.20) soll die Angeklagte vor dem Amtsgericht Augsburg zu den Vorwürfen Stellung nehmen. Bis Ende Dezember sind fünf weitere Verhandlungstage vorgesehen. Bis zu 16 Zeugen sollen gehört werden. Falls sich die Vorwürfe bestätigen, droht der Frau eine mehrjährige Haftstrafe.