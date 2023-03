Prozess um Metalldiebe: Bewährungsstrafen in Aussicht gestellt

Am Landgericht Regensburg hat am Dienstag ein Prozess gegen sieben Männer begonnen, die beim Maschinenbau-Großunternehmen Krones in Neutraubling im Landkreis Regensburg über Jahre hinweg rund 100 Tonnen Buntmetall vom Werksgelände geschafft und verkauft haben sollen.

Aussicht auf zwei Jahre Bewährung für die Hauptangeklagten

Bereits am ersten Verhandlungstag haben sich die Verfahrensbeteiligten auf unterschiedliche Strafen gegen vier Angeklagte geeinigt. Gegen drei Angeklagte wurde das Verfahren eingestellt. Für die zwei geständigen Hauptangeklagten, die bei Krones angestellt waren und den Diebstahl maßgeblich organisiert haben, hat die Kammer wegen gewerbsmäßigen Diebstahls eine zweijährige Bewährungsstrafe sowie 90 Tagessätze in Aussicht gestellt. Für den ebenfalls geständigen Regensburger Schrotthändler, der einen Teil des Metalls in unregelmäßigen Abständen aufgekauft hatte, stellte der Vorsitzende Richter wegen gewerbsmäßiger Hehlerei eine Bewährungsstrafe zwischen neun Monaten und einem Jahr in Aussicht.

Täter müssen Geld größtenteils zurückzahlen

Die zwei Hauptangeklagten sowie der Schrotthändler müssen zudem das verdiente Geld in großen Teilen zurückzahlen. Ein weiterer Angeklagter, der laut Verteidigung nur in eine Transportfahrt eingebunden gewesen sein soll, ist bisher nur teilgeständig. Für ihn kommt möglicherweise eine geringere Bewährungsstrafe wegen Beihilfe zum Diebstahl infrage. Ein Zeuge soll dazu am zweiten Verhandlungstag am 28. März aussagen. Dass sie als Bande gehandelt haben, streiten die Angeklagten ab.

Noch kein endgültiges Urteil gefallen

Gegen drei weitere Angeklagte wurde das Verfahren wegen der Geringfügigkeit der Schuld eingestellt – bei zweien davon gegen Geldauflagen in Höhe von 1.700 und 550 Euro. Auch wenn das Gericht bereits unterschiedliche Strafen für die vier verbliebenen Angeklagten in Aussicht gestellt hat, ist noch kein endgültiges Urteil gefallen.

Diebstähle im Zeitraum von drei Jahren

Die sieben Männer im Alter von 44 bis 62 Jahren waren wegen Diebstahls, schweren Bandendiebstahls sowie Beihilfe zum Diebstahl in unterschiedlich vielen Fällen angeklagt. Die Angeklagten, von denen ein Teil bei Krones angestellt war, sollen ihre Beutezüge laut Anklageschrift zwischen 2016 und 2019 einzeln und als Bande begangen haben.

Für 100 Tonnen Buntmetall 100.000 Euro erbeutet

Das Metall soll meistens auf dem Werksgelände in Kleinbusse und Lastwägen geladen und so abtransportiert worden sein. Für die knapp 100 Tonnen Buntmetall erhielten die Männer laut Anklage von verschiedenen Abnehmern insgesamt um die 100.000 Euro.