Prozess um Messerattacke nach Party: sechs Jahre Haft

Für einen Messerangriff auf einen 21-Jährigen in Passau muss ein junger Mann für sechs Jahre in Jugendhaft. Der 20-jährige Afghane ist am Dienstag vor dem Landgericht Passau wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung verurteilt worden.

Streit als Motiv

Den Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft zufolge, soll es bei einem Spiel unter Partyteilnehmern im Februar zum Streit zwischen den beiden Männern gekommen sein. Daraufhin ging der 20-Jährige heim um ein Messer zu holen. Nachdem er zur Party zurückgekehrt war, verließ er die Wohnung des Gastgebers mit seinem späteren Opfer in Richtung Inn. Als es dort erneut zum Streit kam, ging er mit dem Messer auf den 21-Jährigen los.

"Haarscharf am Mordversuch vorbei"

Der 20-Jährige zog plötzlich das Messer und stach auf den anderen Mann ein. Zuerst in die Schläfe, dann weitere elf Mal in Kopf, Hals und Oberkörper. Der Richter sprach von einer "äußerst brutalen Vorgehensweise" und von "massivem Handeln". Das Opfer habe den Angriff nur mit viel Glück überlebt. Strafmildernd wirkte sich auf den Verurteilten aus, dass er sich vom Opfer massiv beleidigt gefühlt habe, dass Alkohol im Spiel gewesen und der 20-Jährige nicht vorbestraft sei. Allerdings, so das Gericht, schrammte der Afghane "haarscharf am Mordversuch vorbei", weil er das 25 Zentimeter lange Küchenmesser verdeckt in einer Hose dabei hatte, als die Auseinandersetzung der beiden Männer eskalierte.

Die Staatsanwaltschaft hatte in ihrem Plädoyer eine sechsjährige Haftstrafe wegen versuchten Mordes gefordert. Die Verteidigung hatte auf eine maximal zweijährige Bewährungsstrafe plädiert.