Prozess um Messerattacke in Augsburg hat begonnen

Der Prozess um eine Messerstecherei in Augsburg im vergangenen Jahr hat begonnen. Die Anklage lautet auf versuchten Totschlag und gefährliche Körperverletzung sowie Beihilfe dazu.

Laut Staatsanwaltschaft Augsburg ging es um Geld

Laut Staatsanwaltschaft soll es um Geld gegangen sein bei der blutigen Auseinandersetzung im Februar 2021 - abends im sonst bei Spaziergängern und Familien so beliebten Reese-Park im Westen von Augsburg. Der mutmaßliche Haupttäter, ein 21 Jahre alter Schüler, hatte laut Staatsanwaltschaft Schulden in Höhe von mehreren hundert Euro bei verschiedenen Personen.

Hauptangeklagter soll mehrmals zugestochen haben

Als ein junger Mann sein Geld zurückforderte und seine Freunde als Unterstützung mitbrachte, kam es erst zu einem Streit, dann zu der Messerstecherei, in deren Verlauf der Hauptangeklagte mehrfach zugestochen haben soll. Zwei junge Männer wurden dabei verletzt, einer davon so schwer, dass er notoperiert werden musste. Der Angeklagte flüchtete dann laut Anklage mit seinen Freunden und ließ sich mutmaßlich selbst in den Rücken stechen, wohl um ein Notwehr-Motiv zu konstruieren.

Der 21-Jährige und die drei Mitangeklagten sind dem Vernehmen nach polizeibekannt. Gegen sie wird auch wegen eines Falschgelddelikts ermittelt.