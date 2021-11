Prozess um Medikamentenverwechslung: mögliches Urteil

Nach einer Medikamentenverwechslung in einem Pflegeheim in Niederbayern stehen drei Mitarbeiter der Einrichtung ein weiteres Mal vor dem Landgericht Landshut. Heute (Freitag 5.11. Beginn 9 Uhr) wird der Prozess fortgeführt.

Fällt bereits heute ein Urteil?

Möglicherweise kommt es dabei zu einem Urteil. Die drei Beschäftigten des Heims im Landkreis Dingolfing-Landau waren angeklagt worden, nachdem ein schwerkranker Patient 2016 nach der Verwechslung von Arzneimitteln gestorben war. Ihm waren aus Versehen die Medikamente einer anderen Bewohnerin verabreicht worden.

BGH hob Urteil wegen Fehlern auf

Im ersten Prozess wurden die Pflegekräfte deshalb am Landgericht Landshut wegen versuchten Mordes verurteilt. Der Bundesgerichtshof (BGH) sah allerdings deutliche Fehler in dem Urteil, hob es auf und verwies den Fall zurück. Ob das falsche Medikament der Grund für den Tod des Patienten war, ließ sich nicht mehr klären. Die Strafkammer in dem neuen Prozess schlägt jetzt vor, die Angeklagten wegen unterlassener Hilfeleistung zu verurteilen. Sie dürften dann mit Bewährungsstrafen unter zehn Monaten oder Geldstrafen davonkommen.