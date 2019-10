Prozess um Koks in Bananenkisten: Deal ausgehandelt

Im Verfahren gegen fünf Männer aus Albanien, die mutmaßlich in einem Drogendealerring tätig waren, wird am Nachmittag das Urteil erwartet. Strafverteidiger, Staatsanwaltschaft und Gericht haben sich auf einen sogenannten "Deal" geeinigt: Das heißt, dass der Strafrahmen abgesprochen wurde. Dieser liegt demnach zwischen vier und neun Jahren.

Angeklagte sind geständig

In ihren Plädoyers forderte die Staatsanwaltschaft bei drei der fünf angeklagten Männer acht Jahre und sechs Monate Haft. Für den jüngsten Angeklagten sieht die Staatsanwaltschaft eine Strafe von fünf Jahren und zehn Monaten als angemessen an. Für den fünften Angeklagten fordert die Staatsanwaltschaft vier Jahre und sechs Monate – und somit die geringste Strafe. Die Angeklagten haben jeweils Geständnisse abgelegt. Dementsprechend fordern ihre Verteidiger geringere Haftstrafen.

"Nur" Einbrecher - keine Schmuggler

Den fünf Männern wird vorgeworfen, dass sie in Reifelager eingebrochen sein sollen. Dafür sollen sie jeweils eine Prämie kassiert haben (pro Einbruch 10.000 Euro). Hier sollen sich zwischen Bananen Kokainpäckchen befunden haben, die von Sommer 2017 bis Frühjahr 2018 von Ecuador über den Hamburger Hafen nach Deutschland gebracht worden sind. Knapp zwei Tonnen im Wert von mehreren hundert Millionen Euro sollen so in Bananenkisten geschmuggelt worden sein.

Den Angeklagten ist es nicht immer gelungen, in die Reifelager einzubrechen, um das Kokain abzuholen. So landeten einige Kokainpäckchen zusammen mit den Bananen in Supermärkten in Südbayern.