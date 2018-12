Prozess um Isar-1-Abbruch: Betreiber spricht von Panikmache

Während im Gerichtssaal verhandelt wird, laufen im Kernkraftwerk Isar 1 die Abbauarbeiten weiter, gleichzeitig kühlen auch noch hochradioaktive Brennelementen im Abklingbecken des Kraftwerks ab.

Das ist der Hauptkritikpunkt vom Bund Naturschutz: Ein Nebeneinander von Abbruch und sogenannter Nasslagerung halten die Naturschützer für zu gefährlich. Man will eine Unterbrechung der Arbeiten in Isar 1 erreichen, bis die Brennelemente abgekühlt, in Castoren verpackt und in das Zwischenlager auf dem Gelände gebracht sind.

Leicht radioaktiver Bauschutt

Ein weiterer Punkt der Klage: Beim Abbruch fallen etwa 20.000 Tonnen Bauschutt an, die niedrig radioaktiv belastet sind. Sie werden gereinigt, bis ihre Strahlung unter dem gesetzlichen Grenzwert liegt. Danach werden die Materialien dem normalen Recyclingkreislauf zugeführt. Auch darin sieht der Bund Naturschutz ein unkalkulierbares Risiko.

Betreiber spricht von Panikmache

Der Betreiber von Isar 1, die Eon-Tochter Preussen Elektra, wirft dem Bund Naturschutz Panikmache vor. Man halte sich strikt an sämtliche gesetzliche Vorgaben und habe schon wegen der Gesundheit der eigenen Beschäftigten ein hohes Interesse an der Sicherheit beim Abbau, sagte ein Sprecher. Es sind zwei Prozesstage angesetzt.