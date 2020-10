Prozess um Hetze bei Faschingszug: Angeklagte gehen in Revision

Die drei angeklagten Männer und eine Frau sollen beim Würzburger Faschingszug 2017 gegen Flüchtlinge gehetzt haben: Sie waren am 13. Oktober dieses Jahres im Berufungsprozess wegen gemeinschaftlicher Volksverhetzung zu Geldstrafen verurteilt worden. Das Landgericht hatte im Wesentlichen die Entscheidung der ersten Instanz bestätigt. Die vier verurteilten Angeklagten legten nun Revision ein.

Vorfall beim Würzburger Faschingsumzug 2017

Im Prozess abgespielte Fernsehaufnahmen zeigten, wie sich die Angeklagten im Alter zwischen 28 und 61 Jahren in den Faschingszug einreihten. Die Gruppe präsentierte ein Banner mit der Aufschrift "Wir wissen genau, abschieben wird uns keine Sau!". Drei von ihnen hatten ihr Gesicht schwarz bemalt und jamaikanische Rasta-Mützen aufgesetzt. In den Videos sind Schmährufe zu hören.

Nähe zur rechtsextremen Szene

Die Angeklagten beteuerten, die Aktion sei als Kritik an der Flüchtlingspolitik zu verstehen. Chatverläufe erhärteten jedoch den Verdacht, dass sich die Gruppe verabredet hat. Videos der Aktion wurden auf digitalen Kanälen der rechtsextremen Kleinstpartei "Der Dritte Weg“ veröffentlicht. Polizeibeamte, die als Zeugen vernommen wurden, bestätigten die Nähe der Angeklagten zur rechtsextremen Szene.

Gericht verhängte Geldstrafen

Das Landgericht Würzburg verurteilte die Angeklagten am 13. Oktober zu Geldstrafen zwischen 3.850 bis 7.700 Euro. In zwei Fällen wurden 100 Tagessätze zu je 40 Euro festgelegt, in den anderen beiden 110 Tagessätze zu 35 und 70 Euro. Durch die Revision muss sich nun das Bayerische Oberste Landesgericht mit dem Fall befassen.