Prozess um Hähnchenmastanlage wird schriftlich weitergeführt

Wie es mit der Hähnchenmastanlage in Eschelbach im Kreis Pfaffenhofen weitergeht, bleibt weiter offen. Beide Parteien, der Bund Naturschutz und der Hähnchenmäster, haben jetzt bis Ende Februar Zeit für schriftliche Stellungnahmen. Am Donnerstag hatte das Hauptsacheverfahren im Verwaltungsgerichtshof in München begonnen. Im Fokus standen dabei die Fragen, wieviel Futter die Hühner brauchen, woraus das Futter besteht und wie groß folglich die Anbaufläche für das Futter sein muss.

Hat der Betrieb genug landwirtschaftliche Flächen?

Nur wenn der Betrieb über ausreichend landwirtschaftliche Fläche verfügt, um genug Futter für die Hühner zu erzeugen, gelten die beiden neuen Ställe als privilegierte landwirtschaftliche Bauten. Deswegen interessierte sich das Gericht für die Biogasanlage, die von der Familie ebenfalls in der Nähe der Ställe betrieben wird. Der Verwaltungsgerichtshof gab zu bedenken, dass ein Großteil der bewirtschafteten Betriebsfläche für das Substrat der Biogasanlage verwendet werde. Auch die Pachtverträge des Landwirts spielen eine Rolle. Dabei geht es um die Frage, ob die Flächen überhaupt sicher dauerhaft zur Verfügung stehen.

Streit um Hähnchenmastanlage gleicht Achterbahnfahrt

Der Streit um die Hähnchenmastanlage geht schon länger und gleicht einer Achterbahnfahrt.

Die Vorgeschichte: Im Sommer 2017 erteilte das Landratsamt Pfaffenhofen die Baugenehmigung. Der Bund Naturschutz klagte schon damals dagegen. Trotzdem konnte der Hühnermäster bauen - dank des vom Landratsamt im Zusammenhang mit der Baugenehmigung angeordneten Sofortvollzugs.

Schluss damit war erst im Herbst 2018. Da entsprach der Bayerische Verwaltungsgerichtshof einer Beschwerde des Bund Naturschutz und verhängte einen vorläufigen Baustopp.

Allerdings stand die Anlage zu diesem Zeitpunkt schon. Jetzt kommt es zum Hauptsacheverfahren. Das heißt: Das Verwaltungsgericht München verhandelt die Klage des Bund Naturschutz über die Zulässigkeit der Errichtung und des Betriebs der Hähnchenmastanlage.

Naturschützer: Ställe sind sehr eng

Der Bund Naturschutz kämpft aus vielen Gründen gegen die Anlage in Eschelbach. "Die Tiere werden hier nicht artgerecht gehalten. Es ist sehr eng in den Ställen. Es ist Kunstlicht da. Sie haben keinen Auslauf ins Freie", sagt Micha Lohr vom Kreisverband Pfaffenhofen.

Ein Exempel gegen Massentierhaltung

Doch all diese Argumente konnten die Anlage in Eschelbach nicht zu Fall bringen. Denn sollte die Hähnchenmast in Betrieb gehen, würde sie im Wesentlichen die gesetzlichen Standards einhalten. Das räumt auch der Bund Naturschutz ein. Er will aber hier ein Exempel gegen Massentierhaltung statuieren. "Theoretisch entspricht es den Normen. Und es stimmt, dass wir uns wünschen würden, dass sich die Landwirtschaft in eine andere Richtung bewegt", erklärt Micha Lohr.

Deshalb setzt der Bund Naturschutz vor dem Verwaltungsgericht den Hebel beim Baurecht an und bestreitet die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit der Anlage. Kernfrage ist, ob die beiden Ställe privilegierte landwirtschaftliche Bauten sind. Es geht um die Frage, ob der Mäster in den beiden neuen Ställen genügend Futter aus eigenem Anbau für die Hühner erzeugen kann.

Genau das zweifelt der Bund Naturschutz an.

Micha Lohr sagt, dass "bei der Privilegierung der Landwirt nachweisen muss, dass er den überwiegenden Teil des benötigten Futters selber anbauen kann". So verlange es das Gesetz: "Und dafür sind entsprechend Pachtflächen und Eigentumsflächen vorgelegt worden. Aber wir haben durch Überprüfung festgestellt, dass die Pachtverträge zum allergrößten Teil sehr kurzfristig laufen."

Bürger im Ort gespalten

Dazu werden im Verfahren diverse Gutachten vorgelegt. Sollte das Gericht die baurechtliche Privilegierung der Hähnchenmast bejahen, hat der Bund Naturschutz noch weitere juristische Pfeile im Köcher: etwa die Belastung einiger Biotope und des Grundwassers durch die Anlage. Zudem könnte auch noch die eventuelle Gesundheitsbelastung der Anwohner eine Rolle spielen. Die 350 Bürger von Eschelbach spaltet indes der Streit rund um die Hähnchenmast. Viele wollen sich gar nicht äußern, weil sie billig Fernwärme vom Biomassekraftwerk beziehen, das ebenfalls von der Familie des Hühnermästers betrieben wird.

Die Frage nach Kosten und Nutzen beschäftigt auch den Hühnermäster. Beim Landratsamt Pfaffenhofen hat er vorsorglich schon mal um eine anderweitige Nutzung seiner Bauten angefragt. Schließlich droht ihm, falls die Baugenehmigung kassiert wird, der Rückbau, also der Abriss der Mast-Anlage. Landrat Martin Wolf will sich in dieser Frage noch nicht zu weit vorwagen. "Lösungen gibt es. Und wenn das eine nicht geht, dann geht was anderes", sagt er. Bleibt abzuwarten, welche Rechtsauffassung das Gericht hat.