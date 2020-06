Prozess um Hähnchenmastanlage im Landkreis Traunstein

Das Verwaltungsgericht in München verhandelt am Freitag, 12. Juni, ab 10.30 Uhr über die Erweiterung einer Hähnchenmastanlage in Engelsberg (Ortsteil Maisenberg) im Landkreis Traunstein. Zwei Nachbarinnen klagen gegen die Genehmigung für den Bau eines dritten Stalls. Das Landratsamt Traunstein hatte dem Landwirt nach längerer Prüfung die immissionsschutzrechtliche Genehmigung am 18. Juni 2018 erteilt.

Familienbetrieb will 21.000 Hähnchen mehr

Es geht um einen seit 1997 bestehenden Familienbetrieb im Ortsteil Maisenberg mit rund 63.000 Hähnchen. Der Betrieb plant, durch einen dritten Stall seine Mast auf knapp 84.000 Hähnchen aufzustocken. Außerdem sind drei Futtersilos für den neuen Masthähnchenstall vorgesehen. An die Mastanlage ist bereits eine Biogasanlage gekoppelt.

Klägerinnen fürchten Gesundheitsschäden

Die beiden Klägerinnen wohnen wenige hundert Meter vom Mastbetrieb entfernt. Sie befürchten infolge der Erweiterung, durch den Gestank, Lärm - insbesondere durch den nächtlichen Lärm von Notsignalhörnern - sowie durch aus der Biogasanlage austretende Keime, Bakterien und Pilzsporen gesundheitlich geschädigt zu werden.

Baurechtliche Einwände

Außerdem machen sie verfahrens-, bau- und brandschutzrechtliche Einwände geltend. Die Klägerinnen sind als Privatpersonen nicht befugt, gegen nicht artgerechte Haltung und Verstöße gegen das Tierwohl vor Gericht zu ziehen. Das dürfen dagegen Tier- und Naturschutzverbände, die in diesem Fall aber keine rechtlichen Mittel eingelegt haben.

Landwirt: Neue Anlage steigert das Tierwohl

Der Landwirt sagte dem BR im Vorfeld der Verhandlung, er halte sich an die rechtlichen Vorgaben und er könne durch die Erweiterung der Ställe sogar mehr für das Tierwohl tun. Pro Quadratmeter hätten die Hähnchen dann deutlich mehr Platz als vorher. Er könne so ein Drittel weniger Hähnchen pro Quadratmeter mästen. In konventionellen Haltungsformen liegen die zulässigen Besatzdichten bei 33 bis 39 kg Lebendgewicht pro Quadratmeter.

Als Beigeladener in der Verhandlung kann der Landwirt entscheiden, ob er sich aktiv am Verfahren beteiligt oder nicht. Die Prozessparteien können auch statt eines Urteils eine einvernehmliche Regelung finden und den Rechtsstreit beenden.