Prozess um Gattenmord wird fortgesetzt

Am Landgericht Regensburg soll am Montag der Prozess um den Tod eines 69 Jahre alten Mannes fortgesetzt werden. Angeklagt ist eine 61 Jahre alte Kinderzahnärztin, die zuletzt zusammen mit ihrem Ehemann in einem Anwesen in Grafentraubach, einem Ortsteil von Laberweinting (Lkr. Straubing-Bogen) gewohnt hatte.

Motiv: Habgier

Ihr wird vorgeworfen, ihren Mann in der gemeinsamen Villa im Landkreis Straubing-Bogen erwürgt zu haben. Das Motiv soll Habgier gewesen sein. Nach einer Scheidung hätte sie ihrem Mann die Hälfte des großen Anwesens auszahlen müssen, so die Annahme. Die Staatsanwaltschaft geht außerdem von einem Komplizen aus, der der 61-Jährigen geholfen hatte. Der Mord soll in der von einem Park umgebenen Villa des Ehepaares in Grafentraubach begangen worden sein.

Leiche konnte wochenlang nicht identifiziert werden

Die Leiche des Mannes wurde im Herbst 2018 fast 200 Kilometer entfernt in einem Wald in Tschechien gefunden. Sie konnte wochenlang nicht identifiziert werden, unter anderem weil man dem Toten alle Zähne gezogen hatte. Außerdem gab es keine Vermisstenanzeige, die auf ihn gepasst hätte.

Wochen später kam die Obduktion der Identität des Mannes auf die Spur: über die Seriennummer seines künstlichen Hüftgelenks.