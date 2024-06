Prozess um Forschungsreaktor Garching: Ist der Betrieb illegal?

Artikel mit Video-Inhalten Videobeitrag

Der Forschungsreaktor in Garching steht zwar derzeit still, doch wenn er läuft, wird hochangereichertes Uran angesetzt. Der Bund Naturschutz will das nicht hinnehmen und hat geklagt. Heute hat sich der Bayerische Verwaltungsgerichtshof damit befasst.