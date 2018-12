Prozess um Finanz-Betrug: Befangenheitsantrag gegen Richter

Laut Medienberichten wirft die Verteidigung der vier Angeklagten dem Richter vor, von Fehlern in einem Gutachten gewusst zu haben, darüber aber nur die Staatsanwaltschaft und nicht auch die Verteidigung informiert zu haben. Wie ein Sprecher des Landgerichts Würzburg dem BR bestätigte, ist der Befangenheitsantrag eingegangen. Nun müssen die Berufsrichter der betroffenen Kammer darüber entscheiden.

Kammer muss entscheiden

Sollte der Antrag abgelehnt werden, setzt der Richter den Prozess fort. Sollte der Jurist dagegen als befangen erklärt werden, wäre der laufende Prozess geplatzt und müsste mit einem neuen Richter noch einmal von vorne beginnen. Als nächster Prozesstag ist der 11. Dezember angesetzt. Spätestens bis dahin muss die Kammer über den Befangenheitsantrag entschieden haben.

Prozess um Finanz-Betrug

In dem Betrugsprozess steht der Eigentümer einer Privatbank in Hammelburg und mehrere seiner Mitarbeiter vor Gericht. Ihnen wird unter anderem banden- und gewerbsmäßiger Betrug in 74 Fällen und leichter Betrug in 14 Fällen vorgeworfen. Die Schadenshöhe beträgt knapp sieben Millionen Euro.