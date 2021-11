Prozess um falschen Impfausweis: Arzt weist Vorwürfe zurück

Vor dem Amtsgericht Bayreuth hat der Prozess gegen einen Arzt begonnen. Er soll einer nicht geimpften Frau aus dem Landkreis eine Corona-Impfungen bescheinigt haben, die es gar nicht gegeben hat. Da der Mediziner die Vorwürfe abstreitet, und somit Aussage gegen Aussage steht, wurde der Prozess vertagt. Ein neuer Termin könnte erst in zwei bis drei Monaten stattfinden. Dann soll auch die betroffene Frau anwesend sein, die mittlerweile in Schweden lebt.

"Bloße Phrase": Angeklagter Arzt kontert Vorwurf

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Arzt das Ausstellen unrichtiger Gesundheitszeugnisse vor. Er habe der Frau – einem ehemaligen Mitglied eines Impfteams – damit wohl auch Auslandsreisen erleichtert, so die Anklage. Das bestritt der 53-jährige Mediziner vehement vor Gericht und bezeichnete die Anschuldigungen als "bloße Phrase". Sein Anwalt und auch der Richter mussten ihn mehrfach auffordern, ruhig zu bleiben. Der Mediziner war sichtlich aufgebracht. Er habe durch diese Beschuldigung bereits viel Geld verloren, da er seit diesem Vorwurf bundesweit nicht mehr eingesetzt worden sei.

Mediziner hat angebliche Corona-Impfung unterschrieben

Der aus Nordrhein-Westfalen stammende Arzt war im Januar von der Kassenärztlichen Vereinigung Bayern (KVB) als Impfarzt nach Bayreuth geschickt worden. Er arbeitete im AWO-Seniorenheim bei einer Impfaktion mit. Zu seinem Impf-Team gehörte auch die Frau aus dem Landkreis Bayreuth. Als diese ihm ihren Impfpass mit eingeklebten Chargennummern vorgelegt habe, hätte er unterschrieben – sowohl die angebliche Impfung vom 2. Januar, bei der eine Unterschrift fehlte, als auch die zweite am 23. Januar. Woher die Frau die Chargennummern hatte, ist nicht bekannt.

Der Arzt habe sich darauf verlassen, dass die Aufkleber von einer Person des öffentlichen Dienstes eingeklebt wurden, so der Mediziner. Seine Aufgabe sei lediglich die Aufklärung der Patienten gewesen. Sein Anwalt betonte, dass an diesem Tag bereits über 150 Impfdosen wie am Fließband verabreicht wurden. "Das war noch zu der Zeit, als es Schlag auf Schlag ging", so der Verteidiger.

Betroffene Frau könnte notfalls in Schweden vernommen werden

Die Mitarbeiterin des Impfteams kam heute nicht zu dem Gerichtstermin. Gegen sie wird ebenfalls ermittelt. Nun soll die in Schweden lebende Frau geladen werden, ebenso weitere Zeugen. Sollte die ehemalige Impfteam-Mitarbeiterin nicht kommen, könnte sie in Schweden vernommen werden.