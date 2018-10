Prozess um falsche Polizisten in Traunstein

Am Landgericht Traunstein müssen sich heute ein 31 und ein 21 Jahre alter Mann aus Esslingen (Baden-Württemberg) vor Gericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen bandenmäßigen Betrug vor. Die Männer sollen Mitglieder einer Bande sein, die sich bei ihren Opfern - zumeist älteren Menschen - telefonisch als Polizisten oder Staatsanwälte ausgegeben haben sollen, um an Geld, Schmuck, Uhren oder sonstige Wertgegenstände zu kommen.

1.500 bis 2.000 Euro Lohn für Kurierdienste

Im Falle der beiden Angeklagten geht es um insgesamt 560.000 Euro, die sie für ihre Auftraggeber, die in der Türkei sitzen, abholen und an sogenannte Logistiker weitergeben sollten. Für das Abholen erhielten die Angeklagten jeweils zwischen 1.500 und 2.000 Euro.

Bargeld und Uhren im Auto deponiert

Bei einer 70-jährigen Frau aus dem Raum Rosenheim meldete sich ein Anrufer kurz vor Weihnachten 2016. Der Unbekannte gab sich als Polizist aus und sprach von einer Einbruchsserie in der Nähe des Wohnorts der Frau und einer Liste, auf der angeblich auch der Name der Rosenheimerin stehen solle. Der Frau wurden 70.000 Euro Bargeld entlockt, sowie wertvolle Uhren beispielsweise eine Rolex und eine Uhr der Marke Ebel im Wert von weiteren 50.000 Euro. Das Opfer sperrte Geld und Uhren, wie vom falschen Polizisten zuvor gewünscht, in den Kofferraum ihres Wagens und deponierte den Schlüssel auf dem Vorderreifen. Geld und Wertgegenstände sollen am 24. Dezember zwischen 2.00 und 3.00 Uhr früh mutmaßlich von einem der Angeklagten entnommen worden sein, der zweite soll von der Tat Bescheid gewusst und seinem Komplizen Anweisungen erteilt haben.

Münzen und Bargeld übergeben

Einen Monat später wurde ein 86-jähriger Mann aus Baden-Württemberg Opfer der Bande. Dieser wurde von einem angeblichen Kriminalhauptkommissar und einem angeblichen Oberstaatsanwalt angerufen, die telefonisch herausfanden, dass der Senior eine beträchtliche Summe Bargeld und zahlreiche Münzen in seinem Haus hatte. Die beiden Angeklagten holten für ihre Auftraggeber 320.000 Euro Bargeld von dem Opfer ab, sowie 16 Gold- und 1.000 Silber-, Kupfer- und Nickelmünzen im Wert von 120.000 Euro, die ihnen der Rentner bereitwillig übergab.

Mit einem Urteil wird im Lauf des Tages gerechnet.