Prozess um falsche Polizisten geht in Weiden zu Ende

Im Prozess gegen einen mutmaßlichen 40-jährigen Seniorenbetrüger vor dem Landgericht Weiden soll am Mittwochnachmittag voraussichtlich ein Urteil gesprochen werden. Der in Würzburg geborene Angeklagte mit türkischer Staatsangehörigkeit soll sich als Polizist ausgegeben haben, um ältere Menschen zur Herausgabe ihrer Ersparnisse zu bringen. Gegen fünf weitere Mitglieder der Bande wird separat ermittelt. Insgesamt sollen die Betrüger 208.500 Euro erbeutet haben. Der Vorwurf lautet jeweils auf gemeinschaftlichen gewerbsmäßigen Bandenbetrug.

Das Geld floss in die Türkei

Nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft versuchten die mutmaßlichen Täter, ihre Opfer davon zu überzeugen, ihnen wegen aktueller polizeilicher Ermittlungen Bargeld und Wertgegenständen zu übergeben. Angerufen wurden die Opfer dabei vermutlich aus Call-Centern in der Türkei. Dorthin wurde demnach auch das erbeutete Geld transferiert.

Festnahme nach Geldübergabe

Verhandelt werden sechs Fälle, die sich zwischen September 2020 und März 2021 zugetragen haben sollen. Zwei der Fälle ereigneten sich dabei in Unterfranken, in Kürnach im Landkreis Würzburg und in Schonungen im Landkreis Schweinfurt), zwei in Baden-Württemberg. Ein weiteres Betrugsdelikt beging die Bande in München.

Beim sechsten angeklagten Fall im oberpfälzischen Wiesau im Landkreis Tirschenreuth im März 2021 observierte die Polizei die Bande bereits. Unmittelbar nach der Geldübergabe erfolgte dann die Festnahme.

In einem Fall blieb es beim Versuch

Außerdem legt die Staatsanwaltschaft dem Angeklagten einen siebten Fall zur Last, bei dem es beim Versuch blieb: Eine ältere Dame aus Würzburg durchschaute im Oktober 2020 die Betrugsmasche, informierte die echte Polizei und fungierte fortan als Lockvogel. Zu einer Festnahme kam es in diesem Fall nicht, da sich herausstellte, dass der Pizzalieferant, der das in einen Staubsauger verpackte Geld abholen sollte, nicht in direkter Verbindung zu den Betrügern stand.