Prozess um erstochene Mutter: Heute beginnt Sicherungsverfahren

Ein 43 Jahre alter Mann steht ab heute vor dem Landgericht Landshut: Gegen ihn beginnt ein Sicherungsverfahren, weil er seine Mutter in Loiching (Lkr. Dingolfing-Landau) erstochen haben soll. Der Vorwurf lautet Totschlag.

Streit kurz vor Weihnachten

Die Tat hatte sich nur wenige Tage vor Weihnachten 2017 zugetragen: Zuvor soll es zu einem Streit zwischen Mutter und Sohn gekommen sein. Wie die Ermittlungen der Polizei ergaben, fuhr der heute 43 Jahre alte Mann daraufhin zu seiner Mutter nach Loiching.

Mann offenbar psychisch krank

Die Ehefrau des Mannes machte sich Sorgen und alarmierte die Polizei. Zu spät: Mit zahlreichen Stichen soll der Mann seine Mutter in dem Haus in Loiching niedergestochen haben. Die 64-Jährige wurde dabei so schwer verletzt, dass sie kurz darauf starb. Wenig später wurde der Mann von Spezialeinsatzkräften der Polizei in seinem Haus im Landkreis Landshut festgenommen und in ein Bezirkskrankenhaus gebracht. Er leidet offenbar an einer psychischen Krankheit.

Vor genau einer Woche hatte der Prozessauftakt verschoben werden müssen, weil ein Beisitzer am Gericht krank geworden war. Für das Sicherungsverfahren waren ursprünglich drei Verhandlungstage angesetzt.