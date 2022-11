Prozess um erstochene Frau: Hohe Haftstrafe gefordert

Weil er eine 36 Jahre alte Frau aus dem Fürther Stadtteil Burgfarnbach im vergangenen Dezember getötet haben soll, muss sich ein 45-Jähriger vor dem Landgericht Nürnberg-Fürth verantworten. Heute wurden die Plädoyers gehalten. Die Staatsanwaltschaft forderte für den Angeklagten 14 Jahre Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung wegen Totschlags. Das sagte eine Justizsprecherin dem BR.

Verteidigung plädiert auf Freispruch

Für die Staatsanwaltschaft steht fest, dass der Mann die 36-Jährige im vergangenen Dezember aus verschmähter Liebe erstochen hat. Die Nebenklage plädierte für eine Verurteilung wegen Mordes. Die Verteidigung des Angeklagten forderte hingegen Freispruch. Es sei nicht erwiesen, dass der 45-Jährige seine Bekannte erstochen habe, so die Begründung. Das Urteil soll am kommenden Montag verkündet werden.

Eine Beziehung, die in Panik und Angst endet

Wie sich in der Verhandlung heraus gestellt hatte, kannten sich beide über ein Online-Kontaktportal. Zunächst hatte sich der 45-Jährige um die Frau bemüht, Geschenke gemacht. Dann sei jedoch an einem Abend die Stimmung gekippt und in einem Auto habe er die Frau so beschimpft, gepackt und gewürgt, dass sie ins Krankenhaus musste und Anzeige gegen den 45-Jährigen erstattete. Die Frau erwirkte ein Annäherungs- und Kontaktverbot für den Angeklagten. Dennoch habe sie sich jeden Tag vor einer Attacke von ihm gefürchtet, hatte eine Arbeitskollegin vor Gericht erzählt.

Frau stirbt an Messerstich-Verletzungen

Am 10. Dezember 2021 soll der 45-Jährige die 36-Jährige auf dem Parkplatz vor ihrer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus abgepasst, mit einem Messer attackiert und niedergestochen haben. Nachbarn entdeckten die schwerverletzte Frau und alarmierten den Rettungsdienst. Dennoch starb das Opfer kurz darauf an den Folgen der drei Messerstiche im Krankenhaus.

Nach dem Angriff war der Mann zunächst geflüchtet. Der mehrmals vorbestrafte 45-Jährige wurde schließlich in Bochum von der Polizei festgenommen.