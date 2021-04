Prozess um ermordete Kinder: Mutter sagt per Videoschalte aus

Im Prozess um den mutmaßlichen Mord an zwei sechs und acht Jahre alten Kindern in Schwarzach im Kreis Straubing-Bogen soll am Freitag die Mutter aussagen. Das Landgericht Regensburg will die unter psychischen Problemen leidende Frau per Video vernehmen.

Staatsanwaltschaft: Rache an getrennt lebender Mutter

Der angeklagte Vater hatte am Donnerstag gestanden, die beiden Kinder im vorigen Jahr erstickt zu haben. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, dass er sich damit an der getrennt lebenden Mutter rächen wollte. Der 37-Jährige habe die Kinder "aus egoistischem Macht- und Besitzwillen" ermordet. Er stellte sich einige Stunden später auf der Polizeidienststelle. "Ich weiß, dass ich eine lange Freiheitsstrafe verdient habe", erklärte der Angeklagte am ersten Prozesstag über seinen Anwalt.